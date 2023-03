Le parole di Matteoa DAZN dopo– "Fa male, ci tenevamo tanto a fare bene con la Juve che ha fatto una buona partita. Noi potevamo fare meglio, ci prendiamo la responsabilità di questa e delle altre sconfitte. Nove sono tante per una squadra come la nostra. Ora pensiamo alla sosta e a prepararci al meglio alla prossima parte di campionato".– "Da quell’episodio è nato il gol, non so cosa dire, secondo me è abbastanza evidente, purtroppo è andata male per noi, non possiamo fare nient’altro adesso, dobbiamo solo leccarci le ferite".– "Non ci andavo da 5 anni. Dal Brasile sono passati tanti anni anche per me però vestire la maglia azzurra è qualcosa di unico. Potevamo fare sicuramente meglio con la palla e metterli più in difficoltà. Loro non ci concedevano grandi spazi".– "In campo bisogna essere lucidi e prendere decisioni in frazioni di secondo, sicuramente potevamo muoverci meglio di reparto, credo che lui abbia seguito il taglio di Vlahovic, al quel punto io ho cercato di arrivare su Kostic ma ha fatto anche un bel tiro e penso fosse imparabile per Onana".