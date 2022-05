Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky dopo la finale di Coppa Italia contro la Juve.



CAMPIONATO - "Cercheremo di vincere le due partite che ci rimangono, poi speriamo che il Milan faccia un passo falso. Stasera ci dà un'iniezione di fiducia importante, ci godiamo questa serata poi penseremo al campionato".



FINALE - "Non è scattato nulla, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Siamo passati in vantaggio e abbiamo cercato di continuare. Poi è cambiata la situazione ma siamo stati bravi a non perdere la testa e ad attaccare a testa bassa per una partita che poi si è messa sui binari giusti".



LITIGI A BORDOCAMPO - "Quando succedono queste cose io sono sempre l'ultimo... (ride, ndr.). In queste partite c'è un po' di tensione, a volte non si riescono a controllare le emozioni ma poi c'è grande rispetto verso tutti, gli arbitri, la Juve. Si è visto alla fine quando abbiamo fatto i complimenti a loro: sono una grande squadra e l'hanno dimostrato. Morata? Siamo amici, ci siamo salutati".