Il tecnico della Roma Danieleha parlato in conferenza stampa verso la gara di campionato contro l'Inter, la Juventus chiaramente sarà spettatrice interessata di questa gara. Queste le sue parole:"Ogni squadra nel mondo è battibile, anche l'Inter sono i più forti del campionato in corso. Noi siamo la Roma e giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, se porti troppo rispetto, il rispetto si trasforma facilmente in paura. E la paura ti fa perdere le partite. Lukaku saprà gestire le emozioni".