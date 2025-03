Inter da Triplete? Calhanoglu: 'Mentalità giusta'

Hakan Calhanoglu ha parlato a Sky Sport al termine della sfida vinta sul Monza per 3-2. Di seguito le sue dichiarazioni:“Non possiamo sottovalutare gli avversari, sono bravi. Ma abbiamo dominato, siamo stati bravi, abbiamo dato tutto e alla fine abbiamo meritato la vittoria”.“La mentalità è giusta, proviamo a vincere tutto per regalare ai tifosi qualcosa di importante. Ma è ancora lunghissima, dobbiamo andare step by step”.“Lo sappiamo che è importante, ha esperienza e ha avuto momenti incredibili con l’Inter in passato. È molto importante per lo spogliatoio, è lui ad alzare su la squadra nei momenti difficili”.