Finalmente, è il momento di abbattere la maschera e affrontare la realtà con la forza dei dati, l'unico strumento capace di risolvere il mistero di un Derby d'Italia giocato finora al nascondino. A farlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza gli altri numeri di Juve-Inter. Tra Massimilianoe Simone, chi ha la rosa migliore?Le scelte societarie stanno riducendo lo storico gap nei monti ingaggi tra le due squadre, con la rosa della Juventus che, seppur costosa, si avvicina a quella dell'Inter in termini di valore assoluto. Tuttavia, la Signora risulta solo quarta in termini di valori assoluti dei singoli cartellini,. Dopo settimane di aspirazioni coperte, consultazioni di algoritmi e evitamento della posizione di favoriti, emerge ora il verdetto statistico:Tra i bianconeri,Al contrario, nell'Inter nessun giocatore attualmente è sotto i 21 anni, evidenziando un approccio più immediato di Simone Inzaghi. La rosa della Juventus è composta per il 36% da atleti tra i 21 e i 25 anni, il blocco più consistente, mentre l'Inter ha il suo nucleo principale (45,9%) tra i 26 e i 30 anni, con giocatori come Lautaro, Calhanoglu, Barella e Dimarco.L'approccio di Inzaghi sembra basarsi maggiormente sull'esperienza, con giocatori tra i 26 e i 30 anni che raggiungono il 49% di impiego, rispetto al 30,2% della Juventus.Inoltre, in termini di esperienza complessiva, gli interisti hanno collezionato 4772 gare nei principali campionati europei, rispetto alle 3603 dei giocatori della Juventus. Anche in Champions League, l'Inter ha un vantaggio con 620 partite contro le 445 della Juventus.Questo derby d'Italia, quindi, si presenta con premesse completamente diverse rispetto al passato.