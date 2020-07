Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, parla a Sky Sport anche del futuro di Antonio Conte al termine della partita vinta 3-1 dai nerazzurri contro il Torino: "Alle chiacchiere bisogna abituarsi, specialmente chi gioca nell'Inter. Quando si vince va tutto bene, quando si perde arrivano le critiche. Noi siamo equilibrati, abbiamo un allenatore che vuole alzare l'asticella. Questa è la risposta alle chiacchiere".



SUL FUTURO DI CONTE - "Da come parla sembra uno che vuole tutto tranne non rimanere qui. Ci sta che sia esigente con noi, chiede che venga sempre alzata l'asticella. In alcune partite, giustamente, ci ha ribaltato lo spogliatoio. Le sue richieste ci fanno crescere, sa bene come si vince e cerchiamo di seguire i suoi consigli".