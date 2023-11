"In una partita secca non lo so... L'Inter è favorita per lo scudetto, noi siamo lì e dobbiamo mantenere vantaggio sulla quinta. L'Inter è costruita per vincere, quest'anno ha grandissime possibilità", così, nel post partita, Massimiliano Allegri ha parlato della super sfida contro l'Inter, in programma il 26 novembre e in generale della lotta scudetto.