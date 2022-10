Nella grande impresa di ieri sera contro il Barcellona, l'Inter ha purtroppo dovuto fare i conti con l'unica nota negativa della serata, ovvero l'infortunio rimediato da Joaquin Correa. Nella giornata di oggi è stato esposto il comunicato del club nerazzurro che ha evidenziato un 'risentimento tendineo' che, lo vedrà indisponibile fino a metà ottobre, comunque in tempo per il big match contro la Juve.'Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona. Per l’attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno'.