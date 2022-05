Come racconta Gazzetta, sulla trequarti dell'Inter c’è spazio, Inzaghi vuole riempire quella zona. E con tutta probabilità avrà modo di farlo anche con Dybala. Con l’argentino Marotta ha stretto un patto di ferro, almeno così pensano all’Inter. Paulo sa che i nerazzurri hanno bisogno di tempo per concretizzare un paio di uscite (Vidal e Sanchez), Marotta sa che sull’argentino per ora non ha rivali in grado di spaventarlo realmente: i 6 milioni più bonus a stagione sono un’assicurazione su Dybala, polizza che nessuno appare in grado di migliorare al momento.