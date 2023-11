L'attenzione è tutta rivolta al big match di questa sera tra Juve e Inter, in una gara che avrà il sapore particolare non solo dal punto di vista della classifica, ma anche per quella che è la forte rivalità tra le due squadre. Fino a questo momento, l’Inter ha vinto 10 dei 12 match in campionato (1N, 1P), in tutta la sua storia in Serie A solo due volte è riuscita a trovare 11 successi nelle prime 13 partite: nel 1950/51 e nel 2019/20.