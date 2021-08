"MILANO - FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale."Con questo comunicato, apparso sul sito ufficiale, l'ha comunicato il licenziamento di una delle figure storiche dell'ambiente nerazzurro: Lele