Prima la finale di Europa League, poi tra Steven Zhang e Antonio Conte andrà in scena il faccia a faccia con la resa dei conti, dopo lo sfogo dell'allenatore dell'Inter qualche settimana fa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale dopo la partita contro il Siviglia l'Inter rientrerà in Italia e l'allenatore incontrerà il presidente nerazzurro per discutere del futuro. Dopo le dichiarazioni di Marotta sembra tutto rientrato, ma nei prossimi giorni ci sarà il faccia a faccia tra Zhang e Conte.