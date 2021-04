Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona: “Sicuramente ci aspetta una gara tosta, contro una squadra che sta facendo molto bene in campionato e che adesso è incappata in una serie di risultati negativi, ma io ho visto le partite e non meritava questi risultati. Juric è un bravissimo allenatore, uno che fa le fortune dei club che allena, perché migliora i calciatori attraverso il lavoro. Lo ha fatto l’anno scorso e lo sta facendo anche questa’anno. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”.



DIALOGO CON ZHANG - “Non mi interessa entrare sull’argomento prima della partita, quindi educatamente dico che non ho piacere a rispondere. Penso sia giusto concentrarsi sulla partita perché c’è in gioco il lavoro di due anni. Voi volete la notizia, ma ci sarà tempo”.



SCUDETTO - “Sono una persona che guarda al presente e finché non ho una cosa da toccare tra le mani, non posso parlare. Non lo faccio perché sarebbe da stupidi e presuntuosi. Per adesso non abbiamo vinto niente, siamo sulla strada giusta, ma non abbiamo vinto niente. Non voglio passare per maleducato, ma non posso parlare di scudetto prima di vincerlo, sarebbe stupido da parte mia”.



DISTANZA CON LE ALTRE SQUADRE - “Facciamo finire tutto, poi risponderò a queste domande articolate e futuristiche”.