Lentamente l'Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma. I nerazzurri stanno valutando diverse piste per rinforzare la squadra da affidare al nuovo tecnico all'inizio della stagione. Oltre ai nomi per l'attacco, prende quota anche una suggestione legata al centrocampo. Secondo il Corriere della Sera, infatti, si potrebbe delineare uno scambio clamoroso con il Barcellona: Radja Nainggolan in Catalogna ed Arturo Vidal a Milano. Il centrocampista cileno ritroverebbe così Conte, il tecnico con cui ha conquistato tre scudetti consecutivi con la Juventus. E proprio alla Vecchia Signora lancerebbe il guanto di sfida per la vittoria dello scudetto.