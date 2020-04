1









Il duello Juve-Inter non finisce mai, nemmeno a campionato fermo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte avrebbe fatto il nome dell'ex attaccante della Juventus Sebastian Giovinco per sostituire il partente Alexis Sanchez all'Inter. L'ex Juve, ora 33enne, è il sulla lista dei desideri anche del Parma, che vorrebbe un ritorno della formica atomica in maglia crociata. Giovinco non ha mai nascosto la volontà di tornate in Italia un giorno, motivo per il quale, la corte dell'inter potrebbe far tornare in serie A la formica atomica.