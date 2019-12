Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ex Juve, ha parlato nel corso della trasmissione Che tempo che fa, in onda su Rai tre: "Io la vittoria me lo godo pochissimo. La sconfitta invece mi rimane addosso molto di più, magari anche un paio di giorni e non è facile per la mia famiglia. È come se vivessi un lutto temporaneo".



SUI PRIMI MESI ALL'INTER - "Sono contento, ma non diciamo nulla. Abbiamo appena cominciato un percorso. Quella che ho dentro quando faccio il mio lavoro è passione allo stato puro. Dopo un po' mi capita pure di vergognarmi. Ma non c’è nulla di preparato in quelle situazioni. Io sono così".



SULL'ARRIVO ALLA JUVE - "Boniperti mi porta dalla sede alla residenza di Agnelli. Mi fa accomodare in un salotto molto bello e spazioso, poi abbiamo iniziato a parlare. Mi chiede dei goal fatti in carriera, e in quel momento ne avevo fatto uno. Guardai Boniperti e gli dissi: 'Forse avete sbagliato acquisto', lui mi disse di glissare. Alla fine gli dissi che avevo fatto qualche gol, molto generico".