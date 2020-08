1









Come riporta il quotidiano La Verità, Antonio Conte ha tormenti extra campo che gli avrebbero fatto vivere con difficoltà le recenti tensioni con l’Inter. Infatti, il tecnico nerazzurro sarebbe stato vittima di una truffa da 30,6 milioni di euro, andati in fumo ai tempi del Chelsea.



COSA È SUCCESSO – L’episodio verte sulla figura di Massimo Bochiccio, investitore italiano in Inghilterra titolare di più società di investimento, con un passato in Hsbc. Su di lui il tribunale britannico ha emesso due sentenze, di cui la seconda riguardante la truffa che ha coinvolto anche Conte. Secondo il giudice Dave Foxton, Bochicchio avrebbe fregato otto persone (tra cui l’ex tecnico della Juventus) utilizzando la sua società Kidman, collegata a garantita da Hsbc tramite documenti rivelati falsi dalle indagini in tribunale. Agli otto investitori dovevano tornare 33,1 milioni di euro entro il 30 giugno 2020, cosa che non è mai successa. Bochiccio adesso è sotto accusa, e il suo patrimonio di 61,4 milioni di dollari è stato congelato, tra cui la casa in Holland Park, abitata da Conte quando allenava il Chelsea.