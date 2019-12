Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa. Ecco un estratto.



PRIMO POSTO - “Sarebbe un segnale importante per noi e per tutto l'ambiente. Ero molto preoccupato un po' di tempo fa proprio perché la situazione ci costringeva a scelte obbligate, a puntare sempre sugli stessi e prenderci rischi importanti. Avevo chiesto di arrivare a Natale nel miglior modo possibile, adesso siamo lì e sarebbe fantastico se riuscissimo domani, in una situazione di grande emergenza, a vincere la partita”.



OBIETTIVO - “L'obiettivo nostro fin dall'inizio dell'anno è sempre stato quello di diventare squadra. Abbiamo iniziato un percorso e ci stiamo lavorando, in questi casi sai benissimo che puoi trovare buche, sterrati e salite che cercano di stoppare il cammino. Noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti al di là delle difficoltà che si possono trovare. Questo percorso è iniziato, servirà pazienza e io per primo dovrò averne per continuare a costruire. A volte vinci e costruisci mentre altre volte costruisci senza vincere. La vittoria può ingannare. Ci sono situazioni in cui non vincendo sai che stai ponendo basi durature che possono diventare importanti nel tempo. La nostra intenzione è questa, poi prima si arriva meglio è. Ma non ci siamo solo noi e ci sono squadre che hanno iniziato lo stesso percorso da tempo”.



IL SUO 2019 - “Da gennaio in poi ho iniziato qualche chiacchierata con le società interessate a me. Con l'Inter ho trovato l'intesa anche perché avevo già lavorato con Marotta in passato e mi è piaciuto molto quello che ha detto il presidente. La società è ambiziosa e ha voglia di costruire, anche se tutti sappiamo che la base di partenza era lontana dal potersela giocare. Sono passati 5 mesi e sono felice di aver trovato questo gruppo di calciatori, sono felice di venire qui ad Appiano e trovare persone meravigliose. Questo mi dà gioia e voglia di continuare a lavorare a lavorare nonostante alcune situazioni a volte me la facciano passare questa voglia”.