Lo sfogo di Antonio Conte nei confronti della società è stata come una bomba a mano, che è esplosa contro l’Inter e chi la dirige, in tutti i suoi piani. Tra i suoi attacchi, il tecnico ex Juventus sostiene quanto detto da Spalletti due anni fa: come riporta Calciomercato.com, il riferimento è allo sfogo dell’ex nerazzurro, quando denunciò che: “All’interno della società c’è una talpa, qualcuna parla coi giornalisti”. È cambiato qualcosa dopo due anni? Secondo Conte no: “Due anni dopo non è cambiato niente”. Il leccese non si sente protetto, pensa che qualcuno faccia filtrare le notizie e non difenda il club. Un chiaro esempio recente è la continua fuga di notizie su Brozovic, al centro di diverse vicende extra-campo.