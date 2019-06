Antonio Conte potrebbe prendere una decisione drastica su Mauro Icardi, che continua a ribadire di voler restare all'Inter nonostante i piani opposti della società. A luglio i nerazzurri saranno in ritiro a Lugano e non è scontato che Maurito ci sarà: come riporta La Repubblica, il nuovo tecnico teme spaccature nello spogliatoio. Lasciare a sorpresa l'ex capitano alla Pinetina (con altri) potrebbe convincerlo a cercarsi un'altra squadra. All'orizzonte c'è sempre la Juventus, che insegue Icardi da tempo ma non ha ancora aperto all'idea di scambio con Paulo Dybala.