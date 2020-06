Il pareggio per 3-3 contro il Sassuolo ha lasciato scorie in casa Inter e ha messo Antonio Conte sul banco degli imputati: "Un malessere che si spinge fino alla nostalgia di Spalletti - scrive La Gazzetta dello Sport -. In casi come questo, in cui la pancia prende il sopravvento, sono consigliabili misura ed equilibrio. Diciamolo: se Ospina non avesse miracolato il Napoli e se Gagliardini non avesse miracolato il Sassuolo sul 2-1, ora staremmo celebrando un’Inter uscita a razzo dal lockdown, unica con tre vittorie su tre, protagonista di partite a lungo dominate, in corsa per tre traguardi e in piena rimonta scudetto dopo lo scivolone della Lazio a Bergamo. Il calcio è il paradiso delle sliding-door. Però non si spiega tutto con gli episodi. L’Inter paga anche degli errori propri, delle colpe. E Conte pure.Coperta corta. Il peccato originale è il mercato estivo. Non potendo accertare le varie responsabilità, Conte si è attenuto alla relazione aziendale e, per evitare di ritrovarsi lo spogliatoio intossicato, a rischio di mele marce, ha accettato le epurazioni eccellenti. Il guaio è che, per ragioni varie, non ha ricevuto in cambio ciò che si aspettava: Vidal e Dzeko, che avrebbe dovuto far coppia con Lukaku".