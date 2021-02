1









Antonio Conte è il grande ex di stasera: Inter-Juventus dal sapore speciale per l'allenatore nerazzurro, ex giocatore e allenatore della Juve. Ai microfoni di Inter tv, il tecnico dell'Inter ha presentato così la gara: "I bianconeri arriveranno sicuramente col dente avvelenato dopo la sconfitta in campionato. Dovremo fare attenzione e stare sul pezzo, cercando di limitare al minimo gli errori. Affrontiamo una squadra molto forte e il margine di errore deve essere molto basso".