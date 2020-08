Antonio Conte, a Uefa.com, ha parlato della finale di Europa League tra la sua Inter e il Siviglia: "Stagione? Penso che sia stata una stagione complessivamente positiva. Abbiamo fatto cose importanti e abbiamo fatto grandi passi in avanti". Finale? Dovremo essere sempre attenti, ma anche giocare la nostra partita con grande entusiasmo e coraggio, come abbiamo fatto finora. È una finale e solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi dobbiamo dimostrare in campo che siamo i migliori se vogliamo sollevare questo trofeo. C’è voglia di vincere, voglia di riportare la coppa in Italia"