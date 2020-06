Antonio Conte, ai microfoni di Inter TV, ha parlato del percorso della sua squadra: "Io mi sono trovato in tutte e due le situazioni, normale che chi sta avanti sia padrone del proprio destino. Chi vince fa il suo dovere e gli altri devono aumentare i giri per mantenere il passo. Lazio e Juve hanno fatto meglio di noi e hanno più margine di errore. Per noi ogni partita è quella della vita, non abbiamo grandi margini di errori se vogliamo rimanere lì e rompere le scatole fino alla fine. Senza pubblico? Io partecipo molto alla gara, sia col pubblico che senza. I miei giocatori sono abituati a sentirmi, normale che quando c'è il pubblico non è facile fare arrivare il messaggio. Ma noi abbiamo bisogno della gente allo stadio, vogliamo trasferire loro la nostra passione. Va bene così, bisogna fare grande attenzione perché qualche volta può scappare qualche parolaccia, ci sta".