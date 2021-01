L'Inter si affida nuovamente ad Arturo Vidal, il grande ex in campo. Con la maglia nerazzurro, il cileno si è finalmente sbloccato: è accaduto mercoledì scorso, su rigore, nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ci ha impiegato 20 partite, l'ex bianconero per battere il primo colpo bianconero: adesso Conte gli darà un'altra occasione, proprio contro la sua vecchia squadra. Una chance dettata anche dal destino, che Vidal proverà a cavalcare. La gara con la Juve avrà un sapore particolare per tutti i giocatori nerazzurri in campo. Ma per Arturo un po' di più.