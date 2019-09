Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro la Lazio: "Che parliate di scudetto non mi muove di una virgola, avete visto le difficoltà nel primo tempo per portare a casa una partita del genere. Però non fai cinque vittorie così, vengono da una mentalità che si sta consolidando. C’è da crescere, Biraghi ha fatto l’esordio in una partita con una grande squadra come la Lazio. Dopo il gol ci siamo abbassati e prendevamo dei filtranti tra i reparti, i centrocampisti avrebbero dovuto evitare di far passare quei palloni che poi li portavano al tiro. Se mi aspetto una saccagnata? Appena arriva un cattivo risultato. Questa è una vittoria difficile, l’abbiamo ottenuta con impegno e dopo un primo tempo di sofferenza. Quando soffri il rischio è di disunirsi mentre noi abbiamo dimostrato personalità, abbiamo consolidato il vantaggio".