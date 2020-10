Antonio Conte e l'Inter non sono d'accordo. Questo si evince dalla giornata di oggi, nella quale l'allenatore nerazzurro nella conferenza Champions pre-Shakhtar ha detto che Stefano Sensi era "clinicamente guarito" dall'infortunio muscolare e che sentiva solo dolore, mentre il report ufficiale successivamente diffuso dal club ha continuato a evidenziare un risentimento alla coscia sinistra. Conte potrà invece contare di nuovo (resta da capire se già domani in Ucraina, di sicuro poi in campionato) su Ionut Radu e Roberto Gagliardini, negativi al Covid-19.

SU VIDAL - Interessanti le parole dette poi a Sky Sport sull'ex juventino Arturo Vidal: "Chiedere di più a Vidal è impossibile, sta giocando sempre e non si può fare turnazione. Speriamo di recuperare presto Gagliardini. Sui margini posso dire che è importante lavorare tutti insieme per crescere ancora”".