Non è un momento positivo per l'Inter di Antonio Conte, che nonostante i primi mesi di stagione complicati secondo La Repubblica non è a rischio esonero. E non lo sarebbe nemmeno se nelle prossime gare dovesse precipitare la situazione. Anche se dovesse perdere contro l'Atalanta o col Real Madrid, infatti, terrà fede il patto di agosto fatto con la società, col quale l'allenatore si è blindato in nerazzurro e non sarà considerato a rischio nemmeno in futuro.