Secondo Tuttosport, l'Inter sta trattando uno scambio con l'Atlético Madrid. Si prova a prendere Alvaro Morata includendo nell'operazione Matias Vecino. ​Stando a quanto riporta il quotidiano, con il probabile addio di Lautaro Martinez sarebbe proprio l’attaccante dell’Atletico Madrid, ex Juventus, ad essere salito in cima alle preferenze di Antonio Conte e dell’ad Beppe Marotta. Il tecnico salentino lo allenò durante la sua esperienza in Blues e, conoscendone le qualità, lo vedrebbe di buon