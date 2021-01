Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare il lunch match di domani tra Inter e Crotone. Tra i temi toccati, l'allenatore nerazzurro ha parlato dell'andamento del campionato fino a questo punto: "Noi non dobbiamo mandare messaggi ma dobbiamo confermarci tra le squadre che possono lottare per il titolo. È un campionato equilibrato, c'è molto più equilibrio rispetto agli anni passati. Ogni partita te la devi sudare, non ci sono partite facili. C'è equilibrio e alla fine emergeranno valori come il lavoro e l'organizzazione".