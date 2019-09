Botta e risposta tra Giampaolo e Conte alla vigilia, con il primo che sostiene che l'Inter di Conte sia una squadra già definita e giochi come le prime squadre allenate dall'ex centrocampista della Juve. Puntuale, è arrivata la risposta del tecnico nerazzurro: "Non è vero che è già tutto definito - ha detto in conferenza - ci sono tanti giocatori che non hanno ancora giocato una partita ufficiale in Champions per diversi motivi. Dobbiamo fare ancora tanta strada, non possiamo assolutamente fare paragoni con la mia prima Juventus che non aveva le coppe europee e c'era la possibilità di lavorare con i giocatori per tutta la settimana". IN COMUNE - "Forse qualche aspetto in comune c'è: alcuni giocatori, per esempio, hanno poca esperienza così come c'erano elementi inesperti in quella Juve. Ma piano piano questi giocatori matureranno come è successo con altri calciatori in bianconero, poi se diventeranno o meno dei top player dipenderà esclusivamente da loro".