Antonio Conte, in conferenza stampa, è tornato sulla sua Inter 'accerchiata': “Sono stati espressi molti giudizi negativi per la partita contro il Real e ho sentito anche tanta gente che ha parlato di partita dove il Real ha fatto quello che ha voluto, dimenticando che al 30’ del primo tempo eravamo in dieci e che avevamo subito un rigore dopo 4’. Sfido chiunque in queste situazioni a giocare alla pari col Real. Quelle situazioni ce le siamo create noi e ci hanno penalizzato, dobbiamo migliorare affinché non si creino queste situazioni negative che fanno diventare tutto più difficile. La partita di domani è una partita contro una squadra difficile che sta facendo bene in Champions. Dobbiamo dare il massimo per uscire dal campo senza rimpianti”.