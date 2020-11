Uno spiraglio all'orizzonte e un asse che si riscalda e che potrebbe risolvere in un colpo solo un problema sia per l'Inter che per il Napoli. Tutto ruota attorno ad Arkadiusz Milik, attualmente fuori rosa alla corte di Gennaro Gattuso dopo il rifiuto all'ultima proposta di rinnovo per un contratto che oggi resta in scadenza a fine stagione e i tanti flirt con la Juventus. Ecco perché l'Inter si è fatta sotto per gennaio, mercato in cui il budget a disposizione di Marotta e Ausilio è rasente allo zero. Cercano occasioni in prestito, ad impatto economico nullo o con indennizzo minimo. Vogliono giocarsi la carta Vecino per uno scambio di cartellini e di "favori"