L’Inter punta ad ottenere l’ottavo successo consecutivo in campionato, oggi alle 15 contro il Torino. Se dovesse accadere, c’è un dato che avvicina Conte allo scudetto: come riporta La Gazzetta dello Sport, tutte le volte in cui il tecnico salentino riuscì ad inanellare otto vittorie di fila, fu scudetto. Successe alla Juve (8 nel primo anno, 9 il secondo e 12 nel terzo), successe anche al Chelsea quando inanellò un filotto di 13 vittorie tra il primo ottobre e il 31 dicembre.