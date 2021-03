Conte dovrà fare a meno di Arturo Vidal per circa un mese. Il centrocampista cileno ex Juventus, infatti, dovrà essere operato domani. Questa la nota ufficiale del club nerazzurro: "MILANO - Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro". Come detto, i tempi di recupero, per un intervento di questo genere, dovrebbero aggirarsi intorno al mese. Conte perde una pedina importante a centrocampo, benché la stagione di VIdal non sia stata fin qui eccezionale.