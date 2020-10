Ecco alcune delle considerazioni di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del pareggio per 2-2 dell'Inter a San Siro contro il Parma: "Gara sofferta per il risultato. Questa non è la prima volta in cui dominiamo la partita e rischiamo di perderla. Nel calcio, se non fai gol, non vinci la partita e noi oggi, per l’ennesima volta, abbiamo sbagliato tantissimo. Con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo fare più gol, serve più cattiveria e determinazione. La stessa determinazione mostrata dal Parma, che ha fatto due tiri e ha segnato due gol. Oggi paghiamo le conseguenze dei nostri errori".