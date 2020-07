2









Come continuare insieme? Sono giorni di riflessioni per Antonio Conte e per l'Inter. Non c'è ancora aria di burrasca, ma sicuro arriverà un confronto a fine stagione dove le parti faranno certamente le loro considerazioni. Dopo le voci su Marotta, dunque, in casa nerazzurra si aggiungono quelle sull'allenatore ex Juve. Come racconta Il Messaggero, "ci sono piccoli spifferi. Con gli investimenti fatti, il colosso cinese sperava di essere l’anti Juve, di regalare una gioia ai tifosi. Alcuni dei quali mai hanno digerito la troppa juventinità del club tra dirigenza e panchina. Anzi, tra i sostenitori dell’Inter c’è chi sogna un allenatore che il nerazzurro ce l’hanno nel sangue: Diego Pablo Simeone".



OCCHIO AD ALLEGRI - Il Cholo, dunque, come possibilità futura per Suning. Ma negli ultimi giorni è circolata anche la voce su Massimiliano Allegri: secondo quanto riportato da Radio Radio, infatti, Max sarebbe il nome giusto per sostituire il leccese. Un ritorno al passato, con la sostituzione avvenuta cinque anni fa in casa Juve e che potrebbe ripetersi alla Pinetina. Staremo a vedere anche se Marotta vorrà: con Allegri il rapporto è solidissimo, ma prima deve decidere se e quando proseguire la sua avventura nerazzurra.