"Oltre 240 milioni d’investimenti, solo nei cartellini di nuovi giocatori, per diventare l’anti-Juve". Lo scrive la Repubblica, in una sua analisi, che continua: "Aspettando gli attaccanti che non ha, Antonio Conte dà forma alla sua Inter. L’ex ct a Lugano sta provando una squadra a tre fasi: monumentale in difesa, intelligente a centrocampo e — per ora solo nei desideri — imperiosa nell’area avversaria. L’ex ct brama i 190 centimetri di Romelu Lukaku, per cui l’Inter offre 70 milioni di euro e il Manchester United ne chiede 80, ma di sterline. Al cambio sono 89. Vuole anche i 193 centimetri di Edin Dzeko, con la Roma che chiede 20 milioni, l’Inter che offre la metà e l’accordo possibile su una cifra intermedia. Completa il reparto Lautaro Martinez. Considerando il prezzo dei due attaccanti da comprare, senza contare gli ingaggi dei giocatori, il progetto Conte costa 241 milioni di cui 137 già spesi o comunque impegnati. Una cifra coperta per appena un terzo dalle cessioni fatte, per lo più di giovani. L’investimento interista è notevole se confrontato al mercato italiano".