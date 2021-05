Cristian Stellini, vice di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, ha commentato Juventus-Inter 3-2 a Sky Sport: "Noi continuiamo a festeggiare, era importante venire qua oggi e portare serenità e voglia di vincere. E l'abbiamo fatto, al di là degli episodi. Non ci spetta venire a discutere di episodi talmente chiari ed evidenti che è inutile anche commentarli. Ci rimane la gioia di aver vinto uno scudetto, oggi abbiamo provato a vincere la partita per onorare lo scudetto vinto e siamo contenti della prestazione dei giocatori. Gli episodi si commentano da soli. Non mi soffermo su uno soltanto, sarebbe riduttivo. I ragazzi volevano dimostrare di essere la squadra più forte, alla fine è andata così".

COME MIGLIORARE L'INTER - "I margini ci sono sempre e dobbiamo cercarli ovunque. L'anno scorso già abbiamo vinto l'Europa League e siamo arrivati secondi in campionato. Quest'anno è arrivato lo scudetto. La prossima stagione dobbiamo migliorare l'approccio a certe grandi partite e fare risultato in Europa. Dobbiamo sicuramente innalzare il tasso tecnico. Quest'anno creavamo tanto ma non riuscivamo spesso a fare tanti gol quante erano le occasioni create. Servono giocatori che hanno esperienza di certe partite che non sono come le altre".

FUTURO CONTE - "Antonio Conte è sereno e ci stiamo godendo il momento con la giusta mentalità, vogliamo dimostrare di essere la squadra più forte della Serie A".

LAUTARO - "Ricorda Aguero, ha tantissimi margini di miglioramento. Già è cresciuto molto e fa un importante lavoro sporco per aiutare la squadra, e non è banale per un attaccante delle sue caratteristiche. Mercato? Se dovessimo ascoltare i rumors che escono tutti i giorni sui giornali, dovremmo stare col ghiaccio in testa. Dobbiamo tenercelo molto stretto".