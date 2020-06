Antonio Conte, allenatore dell’Inter, parla a Inter tv in vista della ripresa del campionato, con i nerazzurri che affronteranno la Sampdoria nella giornata di domenica: “Lo stop della Serie A causa emergenza ha rappresentato una situazione nuova per tutti ed è difficile dire che tipo di influenza possa avere questa pausa. Per noi è stata un’opportunità per lavorare e per rivedere le cose fatte nei primi sette mesi, cercando di ottimizzare il tempo, studiando nuove soluzioni e situazioni”.