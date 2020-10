1









Queste le parole di Antonio Conte dopo il pareggio per 2-2 della sua Inter a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach nella partita d'esordio stagionale in Champions League: "Eriksen? Grandissima partita come tutti, con impegno e applicazione. Gli si chiedeva di essere più decisivo col pallone tra i piedi, ed è stato bravo. Hakimi altro indisponibile per Covid e Sanchez sostituito per una contrattura? Noi dobbiamo concentrarci sul campo e fare del nostro meglio. Non è stato semplice oggi ricevere la notizia di Hakimi alle cinque, anche perché avrebbe dovuto giocare stasera. Ho detto ai ragazzi di affrontare la situazione con la testa alta e loro sono stati molto bravi. Non era semplice e loro hanno dimostrato di essere uomini prima di calciatori. Il risultato di stasera non è paragonabile al passo falso dell'anno scorso con lo Slavia Praga. Stasera abbiamo giocato bene contro un gran Borussia, non ricordo parate di Handanovic mentre noi abbiamo creato occasioni per vincere. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, si può migliorare in alcune situazioni per evitare certi errori".



APNEA - "Calo nel finale? Dalla panchina potevamo fare molto poco, Bastoni si è allenato solo due volte con noi dopo il coronavirus, Brozovic veniva da un affaticamento muscolare, Sensi non c'era per lo stesso motivo, Nainggolan si è allenato con noi ieri per la prima volta. Sanchez domani sarà da valutare."