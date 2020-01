Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Inter contro l'Atalanta: "Diventare campione d'inverno? Ha poca importanza, perché alla fine vince chi taglia prima il traguardo e non chi è primo a metà corsa, noi dobbiamo vincere domani e non sarà facile perché l'Atalanta vuole rubarci l'idea. Dovremo fare una grande gara e chiedere tantissimo a noi stessi”.



MIGLIOR ATTACCO VS MIGLIOR DIFESA - "Per vincere devi fare gol e per questo è importante anche la fase offensiva. Poi l'equilibrio è fondamentale perché ci sono squadre che per segnare tanto subiscono altrettanto".