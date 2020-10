Nella conferenza stampa post Inter-Parma 2-2 Antonio Conte ha stigmatizzato anche il rendimento di Radja Nainggolan, colpevole di non essere entrato ancora in ritmo partita: "Non posso fare valutazioni, Nainggolan è entrato e potete giudicare la sua prestazione. Io faccio le mie valutazioni e cerco di portare tutti nella miglior condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo e chi mai. Io e lo staff ci mettiamo tutto per far rendere i giocatori al massimo". Non una serata facile per Conte, per quanto riguarda la prestazione della sua squadra.