Dopo la vittoria contro lo Spezia, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione.



Hai trovato il giusto equilibrio?

“Questo non lo so, questa però è la sesta vittoria consecutiva in campionato e ben vengano questi risultati perché con la continuità riesco a stare nella zona alta della classifica. Lo Spezia è una squadra organizzata, ripartivano con attaccanti bravi fisicamente, bravi ad aggredire lo spazio. Una buona vittoria se consideriamo che stiamo giocando ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza, ma stringiamo i denti e finiamo questo blocco di partite iniziato un mese e mezzo fa”.



Forse uno dei centrali deve uscire prima e spezzare la linea?

“Cerchiamo di non dover essere timorosi perché la linea bisogna sempre spezzarla. Dobbiamo avere coraggio”.



Questa è l’Inter titolare o si aspetta qualcosa dal mercato?

“Adesso dobbiamo finire queste partite, poi sarà giusto vedersi col club per fare le prime valutazioni in maniera serena per capire un po’ cosa fare e cosa non fare”.



Gomez può piacerle?

“Ho troppo rispetto dei miei calciatori. Alla fine è giusto dopo il Verona si faccia un consuntivo per capire che tipo di situazioni la società e il club si aspettavano. Faremo valutazioni obiettive e serene”.