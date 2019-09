Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese: "E' giusto tutto l'entusiasmo che c'è intorno all'ambiente, ma dobbiamo gestirlo - spiega l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa - faremo del nostro meglio pensando partita dopo partita. La gara della vita, intanto, è quella di domani. Sanchez? Bisogna riportarlo al top, ha una gran voglia di allenarsi e sta iniziando a capire il gioco. Lukaku è un giocatore importante che ha anche qualità umane: pensa prima al bene della squadra e poi a se stesso, cerca di mandare in porta i compagni. Speriamo che possa fare tanti gol, vedremo alla fine chi avrà segnato di più tra lui e Ronaldo. Cristiano è un giocatore da 40-50 gol, il più forte al mondo insieme a Messi. Io cerco di dare tutto me stesso per il nuovo club, sono contento che i tifosi mi abbiano accolto con entusiasmo".