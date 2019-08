Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori in amichevole contro il Valencia. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport:



VALENCIA - "Un impegno difficile, importante, contro un ottima squadra che già l'anno scorso con Marcelino aveva vinto la Copa del Rey. La prova dei ragazzi è stata positiva soprattutto a livello di mentalità: hanno dimostrato di non voler mollare, di non voler uscire sconfitti. Anche se poi si può sempre fare meglio. Ma quello di stasera è stato un altro step per crescere".



L'ATTACCO - "Era la prima volta in questa estate che Lautaro e Politano giocavano assieme. Lautaro si allena con noi da pochi giorni, ma ci ha messo impegno e volontà. Matteo era rimasto fuori per un problema. Tutti devono entrare bene nei meccanismi che chiedo in attacco. Sono contento per Esposito, entrato col piglio giusto, e per Longo, che ci dà una grande mano".



LUKAKU - "Lukaku ha bisogno di lavorare anche lui. Sia fisicamente che tatticamente, per inserirsi al meglio in questa squadra. Ci ha messo da subito grande voglia per farsi trovare pronto: sicuramente è un ottimo acquisto e siamo molto contenti di lui".