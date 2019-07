Il primo atto della nuova possibile rivalità si è svolto in Asia. Juventus ed Inter sono pronte a darsi battaglia nella stagione che va aprendosi. I nerazzurri di Antonio Conte sembrano essere partiti con il piede giusto, ma servono ancora alcuni rinforzi. E l'ex tecnico della Vecchia Signora è pronto a richiamare uno storico pupillo del triennio sulla panchina bianconera: Arturo Vidal. Il cileno del Barcellona potrebbe lasciare il club catalano per ritrovare il maestro. La trattativa sembrava essersi spenta nelle scorse settimane, ma i contatti continuano e l'affare non è tramontato.