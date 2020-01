Sfida a distanza tra Juventus e Inter, che domani sfiderà il Cagliari prima del posticipo delle 20.45 quando i bianconeri andranno al San Paolo contro il napoli. La classifica dice Juve a +4 su Antonio Conte, che in conferenza stampa ha spiegato“La nostra idea è sempre e comunque quella di attaccare, cercare subito un altro gol dopo il primo. Contro la Fiorentina abbiamo preso gol al 94' in contropiede proprio per questo. Noi non vogliamo speculare, vogliamo ottenere il massimo e non pensare solo a difendere il gol fatto. Il pareggio con il Lecce? Già il fatto che nel giro di sei mesi siamo arrivati a considerare negativo un pareggio col Lecce significa che la credibilità dell'Inter è cresciuta parecchio visto che in passato non era considerato un passo falso. Dobbiamo accettare questi risultati nella giusta maniera perché stiamo facendo un percorso e questo devono capirlo anche i nostri tifosi che non devono abbandonarsi a facili scoramenti. Non perdiamo di vista la realtà, che deve farci apprezzare tutto quello che arriva”.