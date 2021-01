2









Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus



INTER-JUVE - "Sicuramente è una partita tra due squadre che ambiscono a lottare per vincere e ottenere qualcosa di importante. Penso che ogni partita sia importante e conta perché i punti in palio sono sempre gli stessi. È inevitabile che la Juve per tutti debba rappresentare un parametro di riferimento perché ha stra dominato in Italia. Oggi sono l'unico punto di riferimento in Italia. Noi dobbiamo avere rispetto di una squadra che vuole dominare per il decimo anno, non è questione di favoriti o meno. Negli anni passati non c'è stata storia. L'anno scorso abbiamo accorciato a livello di punteggio, speriamo anche quest'anno di poter fare lo stesso. Ricordo di campionati passati dove la Juve dà 20-25 punti a tutti"



GAP - "Nessuna squadra in Italia può dire di aver colmato il gap con la Juve, hanno dominato e sono riusciti a cambiare a ringiovanire a prendere calciatori di esperienza. Quest'anno è una squadra dove hai aggiunto Chiesa, Morata, McKennie a centrocampo e Kulusevski per cui è stato fatto un investimento importante. C'è un grande lavoro e ogni anno cercano di migliorarsi. In Italia si è migliorati ma non c'è una squadra che ha annullato il gap con la Juve. Sarebbe illusorio pensarlo. Attraverso il lavoro tante squadre come l'Inter stanno facendo cose importanti"



INTER - "Sul campo siamo cresciuti tanto, frutto di un anno e mezzo di lavoro. Dobbiamo migliorare come mentalità e cattiveria agonistica, ammazzare l'avversario, sportivamente parlando. Fa parte di un percorso e questi ragazzi stanno lavorando per migliorarsi"



VIDAL - "Ha l'esperienza e la storia per affrontare nella giusta maniera questa partita. Non stiamo parlando di un ragazzo alle prime armi ma di un calciatore che ha vinto tanto e giocato in club importanti. Per la nostra crescita è importante affrontare questo tipo di partite con la giusta pressione".



ERIKSEN E MERCATO - "Dobbiamo sfruttare al meglio il potenziale della rosa, dietro Brozovic non abbiamo un calciatore con quelle caratteristiche e quindi stiamo impostando Eriksen cercando di tirare fuori il meglio".