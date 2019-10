Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato alla vigilia della partita contro il Barcellona in Champions League, che precede il derby d'Italia di domenica sera contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni più significative, riportate da Calciomercato.com: "Pensiamo alla Juve? Lo dico sempre ai miei, la partita della vita è quella da giocare. Non abbiamo bisogno di stimoli, solo a nominare il Barcellona arrivano da soli. Questa partita dovrà essere un altro step. Nessuno prepara le partite per perdere o pareggiare. Abbiamo iniziato un percorso e ho chiesto che ognuno dia il 100%. Stiamo avendo delle risposte positive, altre volte ne abbiamo alcune così così, ma fa parte di un percorso e voglio che si guardi il Barcellona dritto negli occhi. Giochiamo, facciamo la nostra partita e vediamo come finisce. Questa è la strada, sappiamo di averne tanta davanti, ma ogni partita deve farci crescere. Questo deve essere fondamentale e questo chiedo ai ragazzi. Ho la fortuna che la pensano come me. Voglio aggiungere che non ci sarà Lukaku perché ha un affaticamento al​ quadricipite che si porta dietro da dieci giorni e bisognava fermarlo. Esami strumentali escludono lesioni ma domani non giocherà".